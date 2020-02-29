Политолог Юрий Кот назвал беззаконием запрет на въезд в Евросоюз корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову. Об этом 29 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Мы в очередной раз сталкиваемся с так называемой демократией со стороны наших западных партнеров в лице новоприобретенных Европой членов — во всех смыслах это, конечно же, стран Прибалтики. Они пытаются быть настолько европейцами, что перестали быть людьми», — сказал он.

По его мнению, власти Эстонии отказали российскому журналисту в праве иметь свое мнение и передвигаться по Европе из-за того, что он работает в издании, которое им не нравится и имеет не ту национальность, которую бы им хотелось.

«Это абсолютное такое неофашистское лицо Европы. Они вернулись на круги своя. В свое обыденное состояние. Ни единожды его демонстрировали. Это уже было какие-то 70–80 лет назад», — подчеркнул он.

Ранее в тот же день стало известно, что Захарову запретили въезд в Шенгенскую зону на основании того, что в сентябре 2019 года во время пребывания в Эстонии Захаров вместе с Марией Смолага сделал два репортажа, один из которых якобы основан на нарративе российской исторической пропаганды, а второй якобы пренебрежительно отзывался об ЛГБТ-сообществе.

24 февраля сотрудника МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию. Ему также аннулировали на три года шенгенскую визу. Захаров прилетел в Латвию в составе съемочной группы, чтобы снять сюжет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Журналист рассказал, что по прибытии в Ригу на паспортном столе его отвели в отдельный кабинет и объяснили, что ему на три года закрыт въезд в страны Шенгенской зоны.