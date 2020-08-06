Россия не является непримиримым противником Запада. Так же, как и Китай, Северная Корея, Иран… А вот ту часть мира, которая любит называть себя «демократической», сегодня разрывают внутренние противоречия, конфронтация с собственным обществом, политическими и экономическими ценностями и ошибками. И это на фоне все более явной эффективности других, «авторитарных», режимов.

Происходящее не вызвано военными или подобными угрозами, а проистекает из сути западного видения мира, который на протяжении веков создавался за счет «остальных и менее важных» участников. Сохранить это доминирование в 21 веке нелегко. Когда-то неиссякаемые «источники» пересыхают, а рабочая сила требует больше для себя. Технологии сближают и вызывают страх от того, что когда-нибудь мы все станем равными.

Сейчас у Запада нет единой стратегии. Разногласия все более выражены, интересы сталкиваются… В таких обстоятельствах выделяются разные тактики двух по-прежнему основных мировых игроков. Россия всеми путями ищет партнеров, а Америка от них отказывается. У них разное понимание настоящего и будущего в эпоху, когда политика во многом заменила силу оружия, но используется как способ грабежа, коррупции и контроля над массами.

Сегодня мало кто в Европе готов безоговорочно слушаться пожеланий Вашингтона. Особенно если они высказываются приказным тоном и адресованы Берлину или Парижу. Возмущение, которое поднялось из-за американских санкций, объявленных против российских и европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», — только вершина айсберга. Запреты и шантаж почти превратились в рутину. Цель поспешной продажи американского оружия по завышенным ценам состоит уже не в том, чтобы помочь прежним союзникам, а в том, чтобы получить с них денег за то, что может быть применено только в условиях общемирового (последнего) катаклизма, которого пока не предвидится. Для России это новая ситуация. Похоже, ей приходится иметь дело с противником, который действует не прямо, а опосредованно, наказывая тех, кто готов сотрудничать с Москвой, и тем самым стремится ограничить Россию. Как будто в Вашингтоне решили распространить свою политику самоизоляции на весь остальной мир. Логика ясна: если бы удалось «раздробить» Европу и мир и вернуть их в прошлое, во времена жестких междоусобных границ, то влиять на каждое такое государство в отдельности было бы намного проще.

С другой стороны, все понятнее, что у таких крупных проектов, как, например, «Северный поток — 2», нет шансов реализоваться вне процесса международного сотрудничества. Речь не только о финансировании, но и о реализации всего, что предполагает подобный проект: согласование с другими игроками на рынке, корректировка мощностей, транспортировка, хранение…

Россия нашла партнеров, не предъявляя откровенных политических требований. Есть ли какой-то секрет в том, что к сотрудничеству в первую очередь пригласили многовекового врага, Германию, высокоразвитую с технологической точки зрения страну, или американцы сами закрыли для себя двери? Об этом можно только догадываться. Факт в том, что сейчас Москва на шаг опережает Вашингтон, и только какая-нибудь выходка американской администрации может спровоцировать острый конфликт между двумя гигантами.

Вопрос в том, какова в действительности роль «Северного потока — 2» в отношениях между Соединенными Штатами и Россией. Оба государства, конечно, прекрасно снабжаются энергоносителями, и если делать акцент только на них, то полной картины не получить. Найти покупателей за границами собственного государства сегодня также не проблема. Суть строительства и самого существования этого мощного газопровода заключается в утрате Вашингтоном контроля над ключевыми экономиками западноевропейских стран. А это означает, что в перспективе от «американского направления» они отклонятся и в других сферах. И опять-таки проблема не столько в финансовых потерях, сколько в утрате стратегического превосходства.

Если Америка при каких-то обстоятельствах и начнет войну с Китаем или Россией, ее главным противником будет и останется Европа. Потому что, «рыча» на эти два государства, США на самом деле пытаются удержаться в Европе, ведь только там они могут продавать свою продукцию, технологически и иначе совместимую с тем, что там постепенно устаревает.

Россия и Китай соответствуют другим стандартам.