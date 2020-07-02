Антон Лисицын. Год назад рейтинг Владимира Зеленского зашкаливал, сейчас бьет антирекорды. Падает поддержка партии «Слуга народа», «Зе-команду» сотрясают скандалы, а оппоненты готовятся взять реванш на выборах. Вернет ли президент Украины утраченную популярность к осени, выясняло Mpravda.com.

Ушел в минус

По июньским данным Киевского международного института социологии, действия Зеленского одобрили 38 процентов опрошенных — в мае этот показатель был на девять пунктов выше. Противоположное мнение высказали 45 процентов участников исследования (для сравнения: месяц назад — всего 37).

Счет не в пользу действующего президента. Похожие результаты дал июньский опрос центра «Социальный мониторинг»: не доверяют или скорее не доверяют главе государства более половины респондентов, доверяют и скорее доверяют — 41 процент.

Главные проблемы Украины, по их мнению, — вооруженный конфликт в Донбассе, упадок в экономике, инфляция, рост коммунальных тарифов, безработица. Во время предвыборной кампании Зеленский говорил о нулевой терпимости к коррупции, о развитии национального хозяйства и равенстве всех перед законом, предлагал «просто перестать стрелять» на юго-западе страны. Судя по всему, сегодня многие избиратели считают, что их обманули.

Не лучше дела и у пропрезидентской партии «Слуга народа». В июне, по данным «Социального мониторинга», ее рейтинг составил 30,5 процента, что на тринадцать пунктов ниже прошлогодних показателей. Следом за «зелеными» (неформальное название «слуг народа») идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 18,6 процента и объединение бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 12 процентами. «Батькивщину» Юлии Тимошенко позитивно оценивают 9,7 процента опрошенных.

Главное событие года

Осенью на Украине местные выборы — если эпидемиологическая ситуация позволит. Спикер Рады Дмитрий Разумков уточнил, что дату голосования назначат в середине июля.

Противники Зеленского готовятся к новому политическому сезону. Александр Турчинов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, объявил, что возглавит штаб «Европейской солидарности». «В нашу жизнь возвращаются заказные дела и политические преследования оппонентов, что обесценивает достижения революции достоинства (так в Киеве называют переворот после Майдана. — Прим. ред.) и кровь украинских патриотов», — объяснил он.

Под «политическим преследованием оппонентов» имеются в виду уголовные дела против Порошенко. Зеленский действительно обещал предшественнику стать его «приговором» — но пятого президента Украины даже не арестовали.

В партии «Слуга народа» звучит эхо старых скандалов. Прошлой осенью один из депутатов слил запись разговора начальника полиции Днепропетровской области и соратника Зеленского, известного актера Юрия Корявченкова. Речь шла о политическом крышевании силовиков, в частности — о невмешательстве в дела прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Но шок вызвало даже не это, а упоминание Александры Клитиной: собеседники намекали, что должность замминистра транспорта девушка получила «через постель». После обнародования беседы она уволилась, но год спустя вновь появилась в информационном поле. Теперь Клитина — полуголая — агитирует за новую партию, которая борется с «политическими проститутками».

Команда Зеленского так и не сработалась, и доказательств тому все больше. Недавно, например, в прессу попала запись разговора лидеров партии и фракции «Слуги народа» Александра Корниенко и Давида Арахамии. Парламентарии обсуждали внешность своей соратницы Ирины Аллахвердиевой, а заодно и поведение Зеленского.

Коллегу назвали «бабой рабочей, как корабельная сосна». Президент же, по их словам, как только ее увидит, так сразу «подпрыгнет» и «выкурит все айкосы». Их упрекнула депутат Ирина Верещук: мол, думать надо о том, как выиграть выборы и эффективно задействовать женщин в политике, а не дискредитировать их.

Драка за улицу

В партии назрели и системные проблемы: офис президента так и не уговорил Раду, где в большинстве — «слуги народа», голосовать за программу премьер-министра Дениса Шмыгаля. А это необходимо, чтобы правительство не отправили в отставку. В СМИ заговорили о досрочных выборах в парламент.

Тем временем другие политики тоже готовятся к новому сезону. Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович в ответ на жестокое избиение в Харькове активиста Анатолия Шария заявил: если власть не наведет порядок на улицах, его партия сформирует для самообороны новые народные дружины.

Все политические силы мобилизуются перед осенним противостоянием, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник. «Именно поэтому вновь проявился Турчинов, активизировалась борьба за улицу. Все ждут протестов. И «Слуга народа» выглядит самым слабым игроком. Если партия продолжит действовать вопреки общественному мнению, то осенью окажется между молотом и наковальней: «Европейской солидарностью» и ОПЗЖ. Возникнет серьезный политический кризис», — отмечает Бортник.

Однако, по его словам, силовой захват власти маловероятен. «Взять ее легко, легитимизировать трудно, но очевидно, что «Европейская солидарность» не просто идет на выборы, а хочет поменять вектор всей политики», — подчеркивает он.

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев напоминает, что рейтинг Зеленского и его партии снижается давно. «Тревожные сигналы звучали уже зимой, но формально высокие оптимистические цифры успокаивали и побуждали ничего не делать. Череда скандалов и отсутствие положительных результатов привели к тому, что от «зеленых» отошла часть попутчиков — людей, которые голосовали не за Зеленского или «Слугу народа», а против Порошенко. Разрушается электоральное ядро», — объясняет эксперт.

Зеленский и его команда выдвигали лозунг «Мы другие, мы поменяем систему», но на деле сменились разве что персонажи. Новый президент — лайтовая версия Порошенко, добавляет Золотарев. И подытоживает: падение популярности «зеленых» создает политический вакуум. А кто его заполнит — пока неизвестно.