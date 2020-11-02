Политический эксперт ток-шоу на Первом канале Михаил Конев сообщил в Telegram-канале о перенесенной им операции по удалению раковой опухоли, отметив, что ему очень повезло.

Эксперт рассказал, что уже очнулся после наркоза и выразил уверенность, что «победил рак».

При этом ранее в записи «Конев, у тебя рак», он пояснил, что опухоль в двенадцатиперстной кишке нашли на ранней стадии. По словам Конева, врачи пообещали ему, что для выздоровления потребуется лишь хирургическое вмешательство, и не нужно будет проводить химиотерапию.

«Опухоль G1. Большая редкость. Это можно сказать и не рак, но что-то похожее. (…) Патологоанатом повторила несколько раз, затем и все остальные наперебой — «тебе повезло». И я поверил. Кто бы мог подумать, что мне придётся в 27 лет называть рак собственной удачей. Но ведь правда!» — заявил он.

«Рамблер» писал, что ранее журналист и телеведущий Владимир Познер признался, что два раза вынужден был лечить онкологию. По его словам, первый раз рак у него диагностировали 27 лет назад и тогда удалось победить болезнь. Однако 6 лет назад у него вновь была обнаружена опухоль, в прямой кишке. В итоге в Германии ему провели операцию.