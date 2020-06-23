Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в режиме видеоконференции, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР сообщили, что к переговорам приступили подгруппы по гуманитарным вопросам и вопросам безопасности. На четверг запланирована встреча контактной группы по Донбассу.

«Рабочая группа по политическим вопросам приступила к работе в формате видеоконференции», — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.