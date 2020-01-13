В этом году страховщики начнут использовать бланки для оформления страховых полисов ОСАГО новых серий. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 13 января, сообщении на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Бланки серии «ННН» с оборотной стороной, как и бланки серии «ККК» ранее, будут предусматривать заключение договоров добровольного страхования при наличии нормативного акта Банка России, определяющего минимальные (стандартные) требования к указанным договорам. Для полисов ОСАГО с оборотной стороной, не предусматривающей заключение договоров добровольного страхования, будут применяться бланки страховых полисов ОСАГО серии «РРР», — отмечается в сообщении.

Кроме того, президент РСА Игорь Юргенс напомнил, что идея заключать договоры добровольного страхования на оборотной стороне полиса появилась, когда премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность включения рисков ОСАГО в полис каско.

Также в сообщении подчеркивается, что «старые» бланки могут использоваться до 1 апреля 2020 года, а договоры, заключенные на этих бланках, будут действовать до истечения его срока.

2 января в России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД. Теперь водители смогут предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

В случае возникновения вопросов полиция сможет проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив информацию в автоматизированной системе.

Поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО в мае.

В начале декабря стало известно, что стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Предполагается, что возможное повышение тарифа больнее всего ударит по регионам-миллионикам, где сейчас уже установлен высокий территориальный тариф.