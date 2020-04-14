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Российский препарат «Полиоксидоний» пройдет международные клинические исследования, чтобы доказать эффективность при лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба компании «Петровакс» — производителя препарата.

Российский оригинальный препарат «Полиоксидоний» (азоксимера бромид) одобрен Минздравом РФ для проведения международного многоцентрового плацебо-контролируемого клинического исследования (ММКИ) III фазы в лечении коронавируса COVID-19.

Заявка на проведение исследования рассматривается также Минздравом Франции, одновременно «Петровакс» готовит подачу заявки в Словакии.

В России препарат будет исследоваться в клинических центрах Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга и Ярославля. В ходе исследования будет проведена оценка эффективности и безопасности лекарственного препарата у взрослых пациентов в возрасте от 18 до 85 лет с COVID-19. На первом этапе в исследовании примут участие 100 пациентов, а с учетом двух этапов планируется, что в нем примут участие 454 человек. Первые результаты ожидаются уже в июне.

«Результаты исследований применения «Полиоксидония» у пациентов с инфекционными заболеваниями показывают, что лекарственное средство потенциально может быть эффективно для терапии пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Уже есть первый успешный опыт применения «Полиоксидония» в Словакии при коронавирусной инфекции COVID-19, на основании которого препарат внесен в клинические рекомендации страны по лечению пациентов с COVID-19», — сказал президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

Помимо ММКИ, в настоящее время «Полиоксидоний» применяется в ежедневной клинической практике у пациентов с COVID-19 в России, странах СНГ и Словакии, в том числе в рамках наблюдательного исследования.

«Мы активно изучаем и применяем данные этого исследовательского опыта в своей работе, — добавил Цыферов.

Компания также предоставляет на безвозмездной основе препарат «Полиоксидоний» в качестве средства профилактической защиты персоналу ряда клинических центров.

Полиоксидоний — оригинальный российский препарат, применяется у взрослых и детей с 6 месяцев для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний (вирусной, бактериальной и грибковой этиологии) в стадии обострения и ремиссии. Механизм действия препарата направлен на иммунную систему. Полиоксидоний увеличивает резистентность организма в отношении локальных генерализованных инфекций вирусной этиологии.

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