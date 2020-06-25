Алан Булкаты. Полиция не будет выдвигать никому обвинений в связи с гибелью Сергея Хрущева, расследование завершено, заявил Mpravda.com глава отдела общественных связей полицейского департамента города Кранстон (штат Род-Айленд) майор Тодд Паталано.

Ранее СМИ со ссылкой на полицию штата Род-Айленд сообщили, что Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову. Сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэндэлкен подтвердил Mpravda.com, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Между тем вдова Хрущева, Валентина Голенко опровергла это утверждение и заявила Mpravda.com, что он скончался от старости.

«Мы получили звонок о том, что он получил огнестрельное ранение в голову. Мы отреагировали, приехали к нему домой. Обнаружили, что он скончался», — рассказал Паталано.

«Мы провели расследование. Никаких обвинений выдвигаться не будет. Насильственных действий с третьей стороны не было», — заявил он.

Он указал, что расследование закрыто.

В ответ на вопрос о том, из чего был произведен выстрел, глава отдела общественных связей, заявил, что полиция не раскрывает какую-либо информацию, поступающую по жертве. Он также не дал ответ на вопрос о том, принадлежало ли оружие Хрущеву. Паталано пояснил, что для владения оружием в штате Род-Айленд получать разрешение не требуется. «Вам не нужна лицензия в Род-Айледе. Вы можете держать оружие дома», — отметил он.

Он также не раскрыл информацию о том, куда конкретно пришелся выстрел.

Отвечая на вопрос о том, был ли Хрущев один дома в момент выстрела, Паталано сказал: «Мы получили вызов от его жены».

Комментируя слова вдовы Хрущева, Валентины Голенко, которая завила Mpravda.com, что супруг скончался от старости, глава отдела отметил: «Она, вероятно, смущена ситуацией. Поймите. Попробуйте уважать личное пространство людей».

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался 18 июня в США, где жил и работал с 1991 года.

Сергей Хрущев родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущева Ниной Кухарчук. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда. Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, потом замгендиректора НПО «Электронмаш». В 1991 году переехал в Соединенные Штаты, где преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.