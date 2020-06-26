Денис Ворошилов. Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.

Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий. СМИ сообщили о трех погибших и нескольких пострадавших при инциденте и следах крови на улице.

Multiple armed officers can be seen entering a building beside the Park Inn hotel on West George Street in #Glasgow. Police are asking the public to avoid the area. pic.twitter.com/9OGnHTUMa9 — Greatest Hits Radio News (@ghrnewsuk) June 26, 2020

«Я бы хотел заверить, что инцидент под контролем, угрозы нет. Вооруженная полиция находится на месте. Я могу подтвердить, что полиция застрелила подозреваемого мужчину. Также подтверждаю, что в настоящее время мы не разыскиваем кого-либо в связи со случившимся. Во время инцидента был ранен полицейский, ему оказывается помощь в больнице», — говорится в заявлении заместителя руководителя полиции Шотландии Бернарда Хиггинса.

Он не привел информации о пострадавших или погибших.

Ранее полиция сообщала, что в настоящее время ситуация под контролем, угрозы нет.

О том, что именно произошло в городе, не сообщается, однако очевидцы утверждают, что в одной из гостиниц неизвестный напал с ножом на людей.