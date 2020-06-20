Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек в ходе демонстраций, проходящих сегодня в Париже, сообщает префектура полиции города.

«Правоохранительные органы обеспечили безопасность на заявленных и санкционированных шествиях и обеспечили соблюдение запретов на демонстрации. По состоянию на 19.45 (20.45 мск) было совершено пять задержаний, 36 проверок личности и вынесено 52 устных предупреждения», — говорится в сообщении префектуры полиции.

Сегодня в Париже проходит несколько демонстраций и шествий, в числе которых демонстрация против полицейской жестокости и акция с требованием легализовать во Франции мигрантов без документов.

При этом проведение как минимум двух акций в субботу запрещено властями. Одна из них — незадекларированная манифестация около посольства США в Париже. В проведении ещё одной акции, которую организаторы собирались провести в связи с недавними событиями в Дижоне, было отказано из-за «риска нарушения общественного порядка, который может привести к беспорядкам и насилию».