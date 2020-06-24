Правоохранители установили личности матерей пятерых новорожденных детей, которые ранее обнаружили в одной из квартир в Москве на Аргуновской улице.

По предварительным данным, малыши в возрасте от 6 дней до 6 месяцев были рождены на территории России суррогатными матерями для последующей передаче в китайские семьи. Среди матерей есть три гражданки КНР — Чжэн Юйцинь, Тан Нин, Э Сян, гражданка Казахастана Жуадир Ануарбекова и россиянка Екатерина К, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Маленьких детей обнаружили в московской квартире накануне вместе с двумя нянями, гражданками КНР. Позже пришло сообщение, что одну из нянь задержали. Московский главк возбудил уголовное дело по статье о торговле людьми.

Дети были изъяты из квартиры и госпитализированы.