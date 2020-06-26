Денис Ворошилов. Ситуация в Глазго после инцидента под контролем, угрозы местным жителям нет, сообщила городская полиция.

Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о нескольких пострадавших при инциденте в центре города и следах крови на улице.

«Экстренные службы находятся на месте инцидента в Глазго. Улица перекрыта. Людям рекомендовано избегать района. Ситуация в настоящее время под контролем и не представляет общественной опасности», — говорится в Twitter полиции.

О том, что именно произошло в городе, не сообщается.