Полицейские в Харькове проверяют сообщения о захвате заложников, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции Украины.

Отмечается, что на место выехали сотрудники правоохранительных органов.

«В настоящее время по адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа», — говорится в публикации в Facebook.

Позднее стало известно, что информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась, о чем сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ Национальной полиции Украины Елена Баранник.

«Нет, не подтвердилась информация», — подчеркнула Баранник.