Полиция города Кранстон (США, штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти политолога и сына Никиты Хрущева.

Как оказалось, правоохранители не нашли следов насильственных действий с третьей стороны. Теперь власти не планируют предъявлять кому-либо обвинений в связи с гибелью Сергея Хрущева, отметил представитель полицейского управления города.

При этом представитель полиции отказался точно сказать, совершал ли Хрущев самоубийство или произошел несчастный случай.

Ранее вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко заявила, что ее муж умер от старости.

Сергей Хрущев скончался 18 июня в США.