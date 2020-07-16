В американском Миннеаполисе местная полиция показала видеозапись с нательной камеры одного из сотрудников, которые арестовывали афроамериканца Джорджа Флойда, из-за чего он в итоге погиб.

Журналисты впервые ознакомились с новым видео с места событий. Это произошло, благодаря решению судьи. Выкладывать в Сеть запись нельзя, поэтому сотрудники СМИ пересказали содержание своими словами, сообщает MSNBC.

После того, как полицейские пообщались с сотрудником магазина, из которого поступил звонок о фальшивых купюрах, они подошли к автомобилю Флойда.

В окно постучал офицер Томас Лейн и попросил водителя показать руки. После этого мужчина открыл дверь, но при этом показал полицейскому только одну руку. Силовик, следуя инструкциям, быстро достал оружие и направил его на подозреваемого.

В ответ Флойд умоляет Лейна не стрелять в него, утверждая, что он только что потерял свою мать. Как передает CNN, афроамериканец был сильно напуган. Он начал рыдать, молить о помиловании и положил голову на руль.

В конце концов, задержанного довели до машины полиции, чтобы отвезти в участок. При этом Флойд просил не сажать его на заднее сидение, утверждая, что будет там задыхаться. Он сообщил, что недавно переболел коронавирусом, а еще у него клаустрофобия.

Тем не менее, полицейские затолкнули задержанного на заднее сиденье авто. В этот момент Флойд признался, что не может дышать. Он начал паниковать и заявил, что лучше ляжет на землю, чем поедет на заднем сидении.

Когда он вновь оказался вне машины, полицейские заковали его в наручники. И тут офицер Дерек Шовин начал применять к нему удушающий прием коленом, не обращая внимание на хриплые слова задержанного о том, что он задыхается.

Уже через девять минут к месту событий приехали медики. Они забрали неподвижное тело Флойда.

Ранее стало известно, что семья Джорджа Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса. Иск направили в окружной суд штата Миннесота. Также в качестве ответчиков называются четыре полицейских, которые участвовали в задержании Флойда.