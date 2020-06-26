Денис Ворошилов. При инциденте в Глазго ранены шесть человек, в том числе один полицейский, заявил замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон.

Ранее одна из улиц в центре города была перекрыта полицией, очевидцы распространили в соцсетях видео, на котором несколько вооруженных полицейских забегают в одно из зданий, предположительно, гостиницы. Сообщалось о том, что неизвестный напал с ножом на постояльцев. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали о трех погибших, нескольких пострадавших и следах крови на улице. Полиция просит воздерживаться от спекуляций относительно инцидента и обещает обнародовать всю доступную информацию.

«Человек, которого застрелила полиция (подозреваемый), скончался. Еще шестеро находятся в больнице, где им оказывается помощь. Среди них полицейский, он в критическом, но стабильном состоянии», — говорится в заявлении.

Ранее полиция сообщала, что ситуация под контролем, угрозы нет. При инциденте ножом был ранен один полицейский, подозреваемый застрелен полицией, он действовал в одиночку.