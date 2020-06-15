Полиция сняла оцепление в районе съезда с Ленинского проспекта в Москве, где ранее произошла стрельба. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

По его словам, осмотр места преступления завершен, а движение будет восстановлено в ближайшее время.

Перестрелка произошла ранее в этот же день. Уроженец Ингушетии Ратмир Галаев начал стрельбу, когда проходил мимо в момент остановки сотрудниками ГИБДД водителя такси за нарушение правил дорожного движения. В результате пострадали двое правоохранителей.

В соответствии с федеральным законом «О полиции», с целью обезвреживания нападавшего сотрудники правоохранительных органов применили табельное огнестрельное оружие. Злоумышленник также получил ранение и был задержан ранеными полицейскими.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).