Украинские правоохранители начали расследование конфликта с участием съемочной группы в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба областного управления полиции.

«Четырнадцатого июля в 11.00 (совпадает с мск) в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о том, что в переулке Тбилисском происходит конфликт. Полицейские установили, что между представителями одного из телеканалов и местным жителем возникла ссора, во время которой оператор съемочной группы обнаружил отсутствие штатива для видеокамеры … Журналисты написали заявление о том, что человек нецензурно выражался в их сторону и угрожал физической расправой», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полиция открыла уголовное дело по статьям о краже и препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.