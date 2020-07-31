Группа учеников детского сада в Германии, отправившись утром на прогулку в лес в городе Гебезее, обнаружила спрятанные в сумке три килограмма марихуаны, полиция изъяла находку и начала расследование, сообщается в пресс-релизе полиции.

«Для детей лес — отличная игровая площадка. Животные, камни, растения и палки возбуждают интерес и фантазию малышей. Когда удается найти и сумку, а на место прибывает полиция — приключение становится превосходным. Именно так и развивались события вчера утром у группы детского сада в лесу у Гебезее. Во время прогулки они нашли очень ветхую сумку. В ней было несколько пакетиков… Маленькие сыщики нашли три килограмма марихуаны», — сообщили власти.

Прибывшая на место полиция изъяла наркотики, начато расследование.