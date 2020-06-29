В результате стрельбы у захваченной протестующими «Автономной зоны Капитолийского холма» (CHAZ) в Сиэтле погиб 16-летний подросток, еще один подросток 14 лет ранен, сообщает департамент полиции города.

В сообщении напоминается, что стрельба произошла рано утром по местному времени на пересечении 12 Avenue и Pike Street. Предположительно, оба подростка находились в джипе. Обоих доставили в больницу, причем одного на частной машине. Указывается, что следователи осмотрели джип, но пришли к выводу, что там уже «натоптали», что, вероятно, затруднит расследование преступления.

Другие детали произошедшего не приводятся.

Протестующие несколько дней назад заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.