Украинские правоохранители расширили район поиска Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве взял в заложники полицейского, а позднее отпустил его и скрылся, сообщил в пятницу пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.

В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности. Позже захвативший полицейского бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.

«В Полтавском регионе уже вторые сутки продолжаются оперативно-разыскные мероприятия… Это местность (где прячется злоумышленник – ред.) – это поля, лесопосадки. Сейчас эта местность окружена, круг поиска увеличен. Это территория Миргородского района, на территории этого района продолжаются поиски», — сказал Гришин в эфире телеканала «Украина24».

Он также призвал местных жителей быть очень осторожными и сообщать в полицию, если увидят подозрительных людей.

Полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа», «захват работника правоохранительного органа как заложника» и «незаконное обращение с боеприпасами».