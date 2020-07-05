Мария Табак. Скотланд-Ярд призывает британцев не забывать о мерах предосторожности в связи с пандемией коронавируса, несмотря на открытие пабов.

«Вчера были сняты новые карантинные ограничения и многие лондонцы побывали в пабах и барах, чтобы получить удовольствие. Большинство людей соблюдали требования социального дистанцирования и сохраняли бдительность. Хотя в некоторых районах, таких как Сохо и Портобелло-роад, скопилось много народа, мы рады, что в столице не было значительных инцидентов», — говорится в переданном в Mpravda.com заявлении замглавы полиции Лондона Баса Джавида.

С 4 июля было официально разрешено возобновить свою работу британским пабам и ресторанам. В этот день открылось лишь небольшое количество заведений. В помещениях соблюдаются жесткие правила, введенные в связи с пандемией: столы желательно бронировать заранее, они расставлены на значительном расстоянии друг от друга, запрещена громкая музыка (это сделано для того, чтобы посетителям не приходилось перекрикивать музыку — при повышении голоса слюна разбрызгивается дальше, что приводит к повышению риска заражения). Однако многие британцы по привычке стали толпиться со стаканами возле пабов, забывая о социальной дистанции.

«Небольшое количество заведений решили закрыться раньше времени по совету полицейских в связи с проблемой возникновения толп и отсутствия социального дистанцирования, мы благодарим их за ответственные действия», — говорится в заявлении.

«Важно, чтобы мы не растеряли то, чего нам уже удалось добиться, и чтобы все действовали ответственно и сыграли свою роль в минимизации распространения коронавируса», — отметил Джавид.

Количество жертв коронавируса в Британии превышает 44 тысячи человек, число заболевших приближается к 285 тысячам.