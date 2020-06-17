Полицейские прибыли к Среднеуральскому женскому монастырю в Свердловской области, который захватил схиигумен Сергий (Николай Романов). Об этом в среду, 17 июня, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что схиигумен Сергий призывал нарушать ограничительные меры, введенные в связи с распространением COVID-19, и назвал коронавирус «псевдопандемией».

Кроме того, в пресс-службе Екатеринбургской епархии выразили надежду на мирное урегулирование конфликта.

«Надеемся, что отец Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению и покается», ― рассказали «РИА Новости» в пресс-службе.

Накануне схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.

Настоятельница монастыря приняла решение вместе с сестрами, которые не разделяют раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно покинуть обитель, чтобы избежать ненужных распрей, отметили в Екатеринбургской епархии.

Также в епархии призвали молиться о вразумлении схиигумена. До следующего заседания суда 26 июня ему дали возможность исправиться.