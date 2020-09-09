Бывший участник проекта «Дом-2» Никита Турчин, известный своей склонностью ко всему магическому, проводил один ритуал рядом с судом, где оглашали приговор Михаилу Ефремову. Молодой человек не смог завершить ритуал потому, что его задержали сотрудники полиции.



Утром в Пресненском районном суде столицы 8 сентября 2020 года огласили приговор Михаилу Ефремову, которого обвинили в смертельном ДТП. Артиста ждёт восемь лет тюремного заключения в колонии общего режима. Рядом со зданием суда в момент оглашения приговора находился маг Никита Турчин, неистово колдующий над фото Ефремова и адвоката потерпевшей стороны Добровинского. Молодой человек разложил фотографии, развёл огонь, но завершить ритуал не успел, потому что его задержали двое полицейских, отправив молодого человека в автозак.



Никита поспешил сделать снимок в полицейской машине, рассказав подписчикам, что же произошло. Надо отметить, что последнее время маг постоянно терпит неприятности и неудачи. Так, полтора месяца назад его сильно избили, из-за чего он даже попал в больницу.