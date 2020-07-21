Украинская полиция передала упаковки воды заложникам автобуса, который захватил Максим Кривош в Луцке во вторник, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее Геращенко сообщал, что захвативший автобус не позволяет правоохранителям передать еду и воду заложникам и не отпускает их в туалет. Он также не подпускает силовиков к автобусу, а полицейский дрон пытался сбить. По его словам, среди заложников есть беременные женщины.

«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош (захвативший заложников – ред.) разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель (главы – ред.) Национальной полиции Евгений Коваль», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Как следует из трансляции, которую ведет телеканал NEWSONE, к автобусу подошел человек в желтом жилете. У него в руках была вода, которую он передал в салон автобуса. Также в трансляции было видно, что когда полицейский отходил от автобуса, прозвучал выстрел.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.

Правоохранители возбудили дело по статье «захват заложников», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное. Полицейские продолжают поиски второго взрывного устройства.