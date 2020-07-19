Задержанный ранее в воскресенье в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском городе Нант был отпущен на свободу, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее телеканал сообщал, что французская полиция задержала одного человека в рамках расследования по этому делу. Задержан был 39-летний мужчина, мигрант, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара. Следователи взяли мужчину под стражу, чтобы проверить «противоречия в его расписании».

Теперь канал сообщает, что мужчина ответил полицейским на вопросы в связи с его рабочим расписанием. Следователи решили не оставлять его под стражей и после 22.00 (23.00 мск) отпустили.

При этом местному изданию Presse Ocean прокурор Нанта Пьер Сенес заявил, что задержанного решили отпустить «без дальнейшего судебного преследования». Мужчина должен вскоре покинуть комиссариат полиции.

«Он не причастен к совершению (преступных — ред.) действий. Возникшие противоречия были прояснены», — приводит издание слова прокурора.

Возгорание произошло в субботу утром. В результате пожара был полностью разрушен, в частности большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. Впоследствии представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа сообщил, что огонь в соборе Нанта потушен, риска обрушения нет или он минимален, но пожарные будут оставаться на месте и ночью.