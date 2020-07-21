Полиции удалось освободить трех заложников из захваченного в Луцке автобуса, написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он уточнил, что людей вывел первый зампредседателя Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

В офисе президента страны Владимира Зеленского отметили, что их удалось освободить после того, как со злоумышленником лично поговорил глава государства.

Ранее террорист в эфире львовского телеканала НТА заявил, что один из заложников ранен, люди находятся в плохом состоянии, среди них одна беременная женщина и один ребенок.

Он пообещал всех отпустить, когда исполнят требования.

Захват заложников в Луцке

Утром 21 июля мужчина захватил около 20 заложников в автобусе в центре Луцка. Отмечается, что у него при себе есть взрывчатка и оружие. Полиция ввела в действие план «Заложник».

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Позднее установили, что это уроженец России Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления.

Мужчина заявил, что в людном месте установлено взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.

Как отметил глава Нацполиции Волынской области Юрий Крошко, злоумышленник выдвинул общие требования и заявил о недовольстве системой.

Изначально уголовное дело завели по статье «Захват заложников», однако потом СБУ квалифицировало действия злоумышленника как теракт.

«Людей много, полный автобус…»: захват заложников в Луцке 1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

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"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

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Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

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По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

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Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.