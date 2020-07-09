Южнокорейская полиция опровергла сообщения о том, что мэр Сеула Пак Вон Сун, ранее объявленный без вести пропавшим, найден мертвым, сообщает газета «Хангук Кёнчжэ» со ссылкой на полицию Сеула.

Дочь мэра заявила о его исчезновении около 17.17 (11.17 мск). Она сообщила, что ее отец «ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание», а его телефон в настоящее время выключен. В масштабных поисках задействованы беспилотники и полицейские собаки.

«Сообщения о том, что полиция Сеула обнаружила тело, — ошибочные», — говорится в заявлении полиции.

Пак Вон Сун родился в 1956 году и стал мэром Сеула в 2011 году. С самого начала эпидемии он выполнял повышенный объем работ, а после распространения вируса в клубах и барах района Итхэвон в Сеуле даже проводил ежедневные брифинги. В последнее время в Сеуле опять начали возникать локальные очагов коронавируса, которые даже стали называть «второй волной» COVID-19.

Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за «неизбежных обстоятельств». Как сообщили в администрации, Пак Вон Сун в четверг не вышел на работу из-за плохого самочувствия.