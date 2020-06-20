Денис Ворошилов. Полиция оцепила центральный парк в английском городе Рединг после сообщений о нападении с ножом на находившихся там людей.

В городе, находящемся примерно в 65 километрах к западу от Лондона, проживает около 350 тысяч человек. В субботу по Редингу, как и по многим другим городам Британии прошли уже ставшими традиционные шествия в поддержку прав чернокожего населения. Все они завершились мирно и без значительных происшествий.

«Мы в курсе сообщений об инциденте… Полиция на месте, проводится расследование», — говорится в Twitter управления полиции по региону долины реки Темзы.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали фото и видео полицейских машин и вертолетов скорой помощи, находящихся в парке. Некоторые заявляли, что во время инцидента, который произошел после завершения шествия, были ранены ножом несколько человек.

В настоящее время никаких подробностей о случившемся не сообщается. Не известно, связан ли инцидент с прошедшим шествием. Преступления с использованием ножей, в особенности в молодежной среде, являются одной из серьезных проблем в Великобритании.