Нидерландская полиция арестовала шесть человек после обнаружения переоборудованных в импровизированную тюрьму и звукоизолированную «камеру пыток» контейнеров для морских перевозок.

Камеры пыток оказались укомплектованы стоматологическим креслом, различными инструментами, в том числе плоскогубцами, скальпелями и наручниками, сообщил высокопоставленный представитель полиции.

В контейнерах была не только звукоизоляция – внутри они были обмотаны теплоизоляционной пленкой, вероятно, для предотвращения видимости содержимого контейнеров с помощью тепловизора, сообщает нидерландская новостная сеть NOS.nl.

Жуткое открытие полицейские сделали в июне благодаря данным с телефонов преступников. Информация о «камерах пыток» связана с производством и оборотом наркотиков, пишет The Guardian.

На прошлой неделе голландская полиция заявила, что их расследование под кодовым названием 26Lemont, основанное на миллионах телефонных сообщений с криптомессенджера EncroChat, привели к аресту более 100 подозреваемых, изъятию 8000 кг кокаина и 1200 кг кристаллического метамфетамина, демонтажу 19 лабораторий по производству синтетических наркотиков.

В апреле полиция начала расследование в отношении 40-летнего мужчины из Гааги, подозреваемого в причастности к наркоторговле. Его счета показали, что он арендовал помещение, где нашли контейнеры. Семь переоборудованных морских контейнеров хранились на складе в деревене у границы с Бельгией.

Полицейские из зашифрованных сообщений получили фото контейнеров и стоматологического кресла с ремнями для рук и ног. В сообщениях склад назывался «процедурной комнатой». Преступники писали о личностях потенциальных жертв — но эти люди были предупреждены и скрылись.

«Шесть контейнеров были переделаны под тюремных камеры, один — под комнату пыток», — рассказал глава службы национальной полиции полиции Энди Крааг. В "пыточной" нашли мешки с инструментами — садовыми ножницами, скальпелями, плоскогубцами. Также были найдены клейкая лента, балаклавы и черные хлопковые мешки.

Суд в Амстердаме распорядился задержать шестерых подозреваемых на 90 дней, поскольку следствие продолжается.