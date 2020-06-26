Мария Табак. Инцидент в шотландском Глазго, где неизвестный ранил шесть человек, не рассматривается как теракт, сообщила местная полиция.

«Инцидент на улице West George в Глазго не рассматривается как акт терроризма. Расследование продолжается», — сообщила полиция в Twitter.

Инцидент произошел в гостинице в центре Глазго — неизвестный с ножом нападал на находившихся в здании людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией, причины произошедшего неизвестны.

В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца.

О личности нападавшего и его мотивах ничего не сообщается. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки.

Между тем, первый министр Шотландии Никола Стерджен, поблагодарив полицию за эффективную работу в столь серьезной ситуации, призвала жителей региона не распространять неподтвержденную информацию.

«Я хочу призвать общественность следить за сообщениями от шотландской полиции и не распространять неподтвержденную информацию. Это серьезный инцидент, и нам не нужно, чтобы ситуация усугублялась распространением спекуляций относительно произошедшего», — подчеркнула она в заявлении.