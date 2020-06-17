ГУ МВД по Свердловской области сообщило, что сотрудники полиции, в среду прибывшие на территорию Среднеуральского женского монастыря, не выявили нарушений общественного порядка. В заявлении пресс-службы главка говорится, что сведения о захвате территории «не нашли своего подтверждения».

Ранее стало известно, что в монастыре находится схиигумен Сергий и казаки. Священнослужитель заявлял, что ничего не захватывал и никого из монастыря не выгонял. По его слвоам, игуменья и другие четыре человека «сами покинули монастырь из-за страстей».