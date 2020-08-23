В Москве около белорусского посольства задержали 11 человек. Они вышли на акцию солидарности с протестующими против официальных итогов президентских выборов.

Так, в автозак попал и участник музыкальной группы Rodonitza Олег Климов. Сотрудники правоохранительных органов не стали объяснять ему причину задержания, информирует «ОВД-Инфо».

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Люди не согласны с итогами президентских выборов, результаты которых, как они считают, были сфальсифицированы, также демонстранты требуют прекратить насилие со стороны правоохранительных органов.

Сегодня участники протестов вышли на «Марш новой Беларуси». Сначала демонстранты собрались на время на площади Независимости в Минске, а потом пошли в сторону стелы «Минск — город-герой». Здесь их встретили силы Минобороны, вышедшие сегодня на охрану монумента, писал NEWS.ru.