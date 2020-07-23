Украинская полиция решает вопрос использования вертолетов для поиска злоумышленника Романа Скрипника, который в четверг в Полтаве взял в заложники полицейского, а позднее отпустил его и скрылся, передает местное издание «Кременчугская газета» со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Полтавской области Романа Гришина.

В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности.

Полиция возбудила дело, преступнику инкриминируют «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа», «захват работника правоохранительного органа как заложника» и «незаконное обращение с боеприпасами». Днем в четверг захвативший полицейского Скрипник бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.

«По его словам, для поиска мужчины, который освободил заложника и убежал в лесополосу, привлечены не только полицейские, но и нацгвардейцы, кинологи с собаками и специалисты с квадрокоптерами. Кроме того, решается вопрос о привлечении вертолетов. Освободившийся из плена заложник – полковник полиции Виталий Шиян — также принимает участие в поиске мужчины, который ранее его удерживал в заложниках», — пишет издание.

Штаб по поиску мужчины развернут в селе Великий Байрак Миргородского района.