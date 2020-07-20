Столичная госавтоинспекция сообщила, что правоохранители разыскивают нарушителей, которые перекрыли движение автомобилей на АД.
Согласно появившемуся видео, несколько человек вышли из машин, остановившихся на проезжей части, и начали танцевать, чем создавали помехи для движения автомобилей. Нарушители были одеты нарядно, возможно, это были участники какого-то торжества.
🥳 💃 🕺 Праздник, но далеко не для всех.
🚗 🚙 🚗 Ребята, явно собиравшиеся что-то отмечать, остановили машины на МКАД и устроили дискотеку. Другие водители танцы не оценили. Из-за спонтанного праздника движение на кольцевой было затруднено.
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— Москва 24 (@infomoscow24) July 20, 2020