Столичная госавтоинспекция сообщила, что правоохранители разыскивают нарушителей, которые перекрыли движение автомобилей на АД.

Согласно появившемуся видео, несколько человек вышли из машин, остановившихся на проезжей части, и начали танцевать, чем создавали помехи для движения автомобилей. Нарушители были одеты нарядно, возможно, это были участники какого-то торжества.