Полиция разогнала акцию протеста в городе Бехбехане на юго-западе Ирана, сообщил в пятницу руководитель местных сил правопорядка Мохаммад Азизи.

По его словам, «небольшое число жителей Бехбехана после призыва» собралось в четверг вечером на одной из площадей города, чтобы выразить протест в связи с текущей экономической ситуацией в стране.

"Сначала полиция попыталась уговорить людей разойтись, однако они не этого не сделали, начав выкрикивать вероломные лозунги, именно поэтому полиция их разогнала сама", — сообщил Азизи агентству IRNA.

Он добавил, что обошлось без материального ущерба и без пострадавших, а в данный момент в городе спокойно.

Тем не менее, появляются сообщения о перебоях с интернетом в юго-западной части страны, где расположен Бехбехан.