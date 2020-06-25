Полиция Японии готовится к созданию интернет-сайта, на котором граждане страны смогут выкладывать фотографии и видео со своих смартфонов во время крупных бедствий, в том числе землетрясений, для прояснения масштабов ущерба, сообщило в четверг агентство Киодо.

Сайт должен заработать в августе и собрать визуальную информацию о повреждениях дорог, разрушениях зданий и оползнях.

«Этот сайт много значит, чтобы понять ситуацию во время стихийных бедствий, которую мы не можем оценить», — приводит Киодо слова информированного источника среди создателей сайта.

Все загруженные фото и видео будут привязаны к карте местности, чтобы было проще понять, где они были сняты.

Полиция надеется, что новый сайт поможет на случай мощного землетрясения в Токио и на южном побережье Японии, которое прогнозируется в течение ближайших 30 лет. В случае цунами во время такого землетрясения могут погибнуть 300 тысяч человек, а материальный ущерб составит до двух триллионов долларов, отмечает Киодо.