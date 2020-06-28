Полиция Гонконга в воскресенье задержала в общей сложности 53 участника проходившей в районе Монгкок протестной акции, говорится в заявлении на сайте полиции.

По сообщению правоохранителей, участники акции перекрывали дороги, скандировали лозунги и нарушали порядок. Несмотря на предупреждения, ряд протестующих отказались покидать Монгкок и продолжали собираться. В районе улицы Дандас участники демонстрации оттеснили полицейских, в ответ те использовали перцовый газ.

«Сегодня около 17 часов полиция… задержала 53 человека, включая 41 мужчину и 12 женщин, за участие в незаконном собрании», — отмечается в заявлении.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.