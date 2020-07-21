Баварское ведомство уголовной полиции провело обыски 19 объектов из-за разжигающих ненависть комментариев в сети, сообщается в пресс-релизе полиции.

Обыски, проходившие по всей Баварии, направлены против 17 человек (14 мужчин и трех женщин), которых подозревают в разжигании межнациональной розни.

В феврале 2020 года в городе Швайнфурт прошла демонстрация проживающих в центре временного размещения мигрантов, прямую трансляцию которой в Facebook вела местная радиостанция. Радиостанция отреагировали на разжигающие ненависть комментарии под трансляцией и уведомила центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом Баварии, которое начало расследование.