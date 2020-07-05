Алексей Богдановский. Один из полицейских в США, обвиняемых в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, освобожден под залог, говорится в публичной базе данных тюрьмы в округе Хеннепин.

Уволенный из полиции Ту Тао освобожден 4 июля, свидетельствуют данные базы.

Ранее суд установил залог в 750 тысяч долларов для освобождения Тао до процесса.

Еще двое подозреваемых полицейских были освобождены под аналогичный залог в конце июня. Главный подозреваемый Дерек Шовен пока остается в тюрьме, для него залог установлен в сумме 1,25 миллиона долларов.

Убийство Флойда при задержании полицией вызвало волну масштабных протестов и беспорядков. Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса, но до настоящего времени не прошли сенат.