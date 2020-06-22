Двух маленьких детей и их мать спас из пожара чувашский полицейский, однофамилец российского учёного-самородка — Максим Ломоносов. Пожарные расчёты добрались до посёлка только через 20 минут после начала возгорания — к этому моменту от постройки остались только железный каркас.

Капитан полиции Максим Ломоносов 1 июня нёс службу на стационарном посту рядом с посёлком Хыркасы.

— Около 18.00 я увидел клубы чёрного дыма со стороны посёлка. Я сказал своему напарнику, чтобы он ехал на автомобиле и перекрыл дорогу, сам побежал к дому, — рассказал замкомандира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашской республики.

Через минуту полицейский уже был у горевшего дома. На участке он увидел рыдающую пенсионерку, которая рассказала, что в доме остались ее дочка и двое внуков старшему из которых всего пять лет. Ее близкие оказались в огненной ловушке и не могли выбраться наружу. Сам женщина спаслась только потому что первая выбежала из дома в баню, чтобы проверить не там ли возник очаг возгорания из-за внутренней проводки. Остальные же стали пытаться потушить пожар подручными средствами.

Капитан полиции бросился на помощь, но войти дом из-за огня уже было невозможно. Тогда полицейский решил пробираться к детям и женщине через соседский участок.

— У них был один большой дом на две семьи. Через горящий дом я зайти уже не мог и тогда решил пробираться через соседское крыло. Внутри я увидел женщину, которая в панике кому-то звонила. Я прикрикнул на неё, чтобы привести в чувство. В любой момент дом мог взорваться…, — рассказал капитан полиции Ломоносов.

Рядом с полицейским к этому моменту был глава семейства Денис Ходяшов, который сорвался с работы и подоспел на помощь. Мужчины сначала вытащили детей, а затем и Алёну Ходяшову.

Чуть позже женщина рассказала, что пожар начался неожиданно. Она ждала с работы мужа, дети смотрели мультики.

— Когда начался пожар мы стали пытаться его потушить, похватали крутки и стали

сбивать пламя, но они оказались из синтетики и стало только хуже. Я растерялась. Пришла в себя когда увидела в доме полицейского. Я очень благодарна Максиму, который нас вытащил из горящего дома. Дом сгорел — но мы все живы и это самое главное.