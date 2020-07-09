Трех полицейских из Улан-Удэ заподозрили в сексуальном насилии над 17-летним подростком, пишет местный портал «Ариг Ус».

По версии Следственного комитета России, сотрудники отдела полиции в служебном кабинете применили насилие и причинили телесные повреждения юноше «в связи с подозрением в совершении краж».

По информации интернет-ресурса, правоохранители совершили сексуальное насилие в отношении подростка с использованием постороннего предмета во время допроса, снимая все происходящее на телефон.

«В ходе пыток парню разорвали задний проход (прямую кишку). Информацию мне скинули ветераны-пенсионеры уголовного розыска. По делу фигурируют трое полицейских», — рассказал правозащитник Евгений Хасоев порталу «Сибирь. Реалии» (по решению Минюста РФ внесено в список выполняющих функции иноагента — прим. «»).

По информации правозащитника, после допроса пострадавшего подростка отпустили и он обратился в медицинское учреждение — оттуда о преступлении сообщили в дежурную часть. Местные СМИ сообщают, что из-за преступления 9 июля в Улан-Удэ прилетит комиссия из Москвы.

7 июля о возбуждении уголовных дел в отношении стражей порядка из-за «недозволенных методов дознания» рассказали в СУ СКР по Бурятии.