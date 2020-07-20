Итальянские полицейские благодаря боевику «Джон Уик» изъяли партию наркотиков, состоявшую из 500 муляжей кофейных зерен, наполненных кокаином, общим весом 150 граммов, сообщает TMZ.

По информации издания, запрещенное вещество везли из Колумбии. В аэропорте Милана офицеры обратили внимание на странный пакет с кофе, который перевозил с собой один из пассажиров. На упаковке было написано имя заказчика «Сантино Д’Антонио» («Santino D’Antonio»).

Полицейские оказались поклонниками фильмов о «Джоне Уике» и сразу вспомнили, что так звали босса мафии, с котором сражался герой Киану Ривза во второй части франшизы.

Позже выяснилось, что посылка была адресована табачному магазину, находящемуся во Флоренции. Там сотрудники полиции и арестовали 50-летнего получателя.