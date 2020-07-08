Протестующих, которые пытались прорваться в здание Скупщины (парламента) в Белграде, оттеснили из этого района и рассеяли по близлежащим улицам с использованием кавалерии и бронеавтомобилей, передает корреспондент Mpravda.com с места событий.

Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

По словам корреспондента Mpravda.com, полицейские оттесняют протестующих все дальше от парламента. В районе музея истории они остановились лишь перед хоругвями (в музее проходит выставка «Короли и святые Сербии»), на одной из них, в частности, был изображен последний российский император Николай II. Остановку шеренги полиции находящиеся там горожане встретили аплодисментами.

В среду днем на акцию перед зданием Скупщины собралось несколько тысяч человек, недовольных ограничительными мерами из-за COVID-19 и политикой президента Александра Вучича.

Президент Сербии Александр Вучич в среду назвал ночные беспорядки в Белграде в связи с мерами против COVID-19, грубейшим политическим насилием за последние несколько лет, и указал на причастность ультраправых экстремистов, криминала и спецслужб из стран региона.