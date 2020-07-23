Вечером 22 июля британские полицейские в рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции были вынуждены разогнать болельщиков «Ливерпуля», которые праздновали победу в Английской премьер-лиги. После матча с «Челси» клубу был вручен кубок чемпиона Английской премьер-лиги. Однако полицейские призвали фанатов смотреть за вручением трофея по ТВ.

Как уточняет The Mirror, на домашнем стадионе «Ливерпуль» со счетом 5:3 переиграл лондонский «Челси», став чемпионом Англии впервые с сезона-1989/90.