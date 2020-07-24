Они просто стояли на витрине.

Полицейские в городке Санта-Поло в испанской провинции Аликанте проводили проверку местных магазинов, которые торгуют морепродуктами. В одном из таких они нашли 13 амфор времен Римской империи и якорь XVIII века, пишет CNN.

Амфоры стояли на прилавке магазина в качестве украшения. Полицейские сообщили о находке в Министерство образования, культуры и спорта. Там амфоры датировали примерно I веком н. э. Предметы забрали из магазина и передали в музей Санта-Поло. Специалисты установили, что в некоторых амфорах перевозили вино и рыбные соусы, в других — нефть.

Incautadas 13?ánforas romanas en un establecimiento de productos pesqueros congelados en #SantaPola La Patrulla de Comandancia del #SEPRONA de Alicante las descubrió durante una inspección Han instruido diligencias por un delito contra el patrimonio histórico y receptación pic.twitter.com/QtDD6DhEXy — GuardiaCivilAlicante (@GC_Alicante) July 23, 2020

Владельцы магазина будут находиться под стражей, пока не выяснится, откуда у них появились амфоры.