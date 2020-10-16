Полицейские отправились в массовые рейды на поиски пассажиров общественного транспорта без масок и перчаток, сообщает Telegram-канал ТАСС. Отсутствие средств индивидуальной защиты грозит штрафом в 5 тысяч рублей.

Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что с 16 октября в столичный общественный транспорт перестанут пускать людей без масок и перчаток, даже если они заплатили за поездку. Запрет инициирован Роспотребнадзором в связи с предписанием главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. Перевозчикам запретили сажать в транспорт пассажиров без индивидуальных средств защиты.

Контроль за соблюдением правил, призванных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, обещали усилить и привлечь к нему правоохранительные органы. В столичном департаменте транспорта отметили, что в список уже действующих противовирусных мер уже входят обязательный ежедневный медосмотр для водителей и машинистов столичного транспорта, дезинфекция поверхностей и тесты на заражение коронавирусом как минимум 10% сотрудников предприятия.

Несколько дней назад стало известно, что в столице за пять месяцев оштрафовали около 96 тысяч нарушителей масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Всего жителям столицы выписали протоколов на сумму почти 480 миллионов рублей.