Министерство спорта России в пятницу официально утвердило Валерия Польховского в должности главного тренера национальной сборной страны по биатлону. Об этом информирует пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Министр спорта России Олег Матыцин в пятницу, 28 августа, подписал приказ о согласовании кандидатуры Валерия Польховского на должность главного тренера сборной России по биатлону», — говорится в сообщении СБР.

В апреле Польховский был рекомендован на пост главного тренера большинством голосов членов правления СБР, однако действующий на тот момент глава союза Владимир Драчев заблокировал это решение. Позднее Драчева у руля СБР сменил Виктор Майгуров, который вновь продвинул Польховского на пост главного тренера и с повторного одобрения правления кандидатура тренера была направлена на утверждение в Министерство спорта РФ.

67-летний Польховский с 2001 по 2007 год работал главным тренером женской сборной России. В декабре 2007 года был снят с поста, в сезоне-2011/12 снова возглавлял команду. В сезоне-2013/14 был советником президента СБР Михаила Прохорова.

В 2016 году специалист возглавлял сборную Беларуси, в сезоне-2017/18 был главным тренером сборной Казахстана, а в декабре 2019-го был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных команд.