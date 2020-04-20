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Популярный «теледоктор», кардиолог Александр Мясников 15 апреля стал представителем Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Фигура эта неоднозначная. Официально Мясников является главным врачом Городской клинической больницы № 71 им. М. Е. Жадкевича. При этом существует как минимум два медицинских учреждения, которые активно пользуются его именем в рекламных целях. Одно из которых — клиника его имени, другое — бывший американский медицинский центр, продолжающий принимать больных во время пандемии. Подробнее о новом уполномоченном по коронавирусу — в материале NEWS.ru.

Доктор Мясников получил широкую известность благодаря участию в телепрограмме о здоровье «О самом главном» на «России-1». В марте кардиолог начал вести посвященную COVID-19 программу «Спасибо, доктор» на YouTube-канале ведущего Владимира Соловьева. Назначение Мясникова на должность представителя информационного центра вызвало много вопросов, с учётом того, что долгое время он говорил об опасности от болезни как незначительной и преувеличенной и что коронавирус не вреднее гриппа. Позже он признал свою ошибку.

Был уверен, что 90 процентов за то, что взрывного распространения не будет. К сожалению я ошибся. Ошибся, кстати, не только я: практически везде санитарные кордоны стали возводить с той или иной степенью опоздания, — заявил доктор.

Помимо этого он говорил, что люди могут не заболеть вирусом благодаря «вере в себя», о верных в 98% случаях результатах тестов на коронавирус в России, что значительно ниже данных экспертов. После критичных публикаций в СМИ доктор отверг претензии, назвав себя «человеком с собственным мнением».

Скандальную известность в оппозиционных кругах он приобрёл после того, как летом 2019 года в Городскую клиническую больницу № 71 после задержания привезли журналиста «Медузы» Ивана Голунова чтобы провести медицинское освидетельствование. Напомним, против него пытались сфабриковать уголовное дело о хранении наркотиков. В ГКБ № 71 журналист был доставлен после того как обвинил полицейских в избиении. Мясников написал в соцсети, что Голунов — «никому не нужный, маленький человек». Он также раскрыл медицинские данные о журналисте сказав, что он не привит и что у него обнаружили ссадины.

Как уже говорилось выше, Мясников является главным врачом ГКБ № 71. Однако существует ещё и «Клиника доктора Мясникова» — частное медицинское учреждение на улице Правды в Москве. Помимо названия клиника использует фотографии врача в соцсетях и рекламирует его книги на сайте. На том же сайте вместо традиционного приветственного слова главного врача (информации о котором нет) фраза Мясникова, который указан как «основатель». При этом, как выяснил NEWS.ru, сопоставив информацию на сайтах обоих учреждений, в частной клинике работают подчиненные того же Мясникова из бюджетного учреждения ГКБ № 71, вроде А. В. Островского и А. Л. Хухрева. Согласно list-org.com, представитель инфоцентра является совладельцем ООО «Диагностика доктора Мясникова» с долей в 25%. Финансовые показатели учреждения не опубликованы.

Врач в беседе с NEWS.ru заявил, что не возглавляет никакие учреждения кроме городской больницы № 71.

Я основал больницу Александра Мясникова, но не имею сейчас к ней никакого отношения. Да, там работают мои друзья и ученики. Они используют мой образ — и слава богу, мне даже приятно

Представитель информационного центра добавил, что врачи, работающие в его бюджетном учреждении имеют право заниматься в свободное время чем хотят.

В настоящее время «Клиника доктора Мясникова» не принимает пациентов из-за условий московского карантина, чего нельзя сказать о IMC или Интермедцентре. Известном также как «Американская клиника в Москве» — такеё назвал Мясников при учреждении в 2002 году. Как и в случае с «Клиникой доктора Мясникова» медийность теледоктора эксплуатируется этой организацией сполна. На сайте клиники указано что тот её основатель, однако в числе совладельцев не значится. По данным бухгалтерской отчётности, ООО «Международный госпитальный медицинский центр „Интермедцентр“ в 2018 году получила выручку более 136 млн рублей и 41 млн чистой прибыли.

Сам Мясников в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что он сейчас не имеет отношения к Интермедцентру. Комментируя тот факт, что эта частная клиника продолжает работу во время карантина, он „как врач“ поделился мнением, что приостановка работы нежелательна даже сейчас.

Люди всё равно болеют, и с коронавирусом и без него. Если у них болит живот или гипертония или ещё что им нужно куда-то обратиться. ГКБ 71 переоборудована под прием больных с коронавирусом и там принимать больных нельзя, потому что там — вирус, но это же не значит, что с остальными также, — сказал Мясников.

У позвонившего в „Интермедцентр“ корреспондента девушка на другом конце провода поинтересовалась „не было ли опасных контактов“ и, получив отрицательный ответ, предложила несколько дат на приём к врачу на текущей неделе. Как следует из информации на интернет-сайте учреждения, в нём также работают несколько специалистов из „Клиники доктора Мясникова“.

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