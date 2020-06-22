Следующие на очереди – юг США и Мексика.

Огромное облако пыли из Сахары пролетело около 5000 км и достигло Карибского моря, сообщает Daily Mail.

Впервые на снимках со спутников его заметили 7 июня. В ближайшие дни облако ожидают в южной части США – во Флориде, Техасе, Южной Каролине и Джорджии, а также в Мексике. Это явление, по словам метеорологов, может привести к красивым закатам. Однако несмотря на красоту, облака пыли опасны для здоровья и могут вызывать серьезные проблему у людей с заболеваниями дыхательных путей.

Фото: noaa

Помимо этого, шлейф, пришедший из Сахары, может вызвать цветение токсичных водорослей в Мексиканском заливе. Пылевое облако поглощает влагу в воздухе, а значит может остановить формирование тропических циклонов и ураганов, отмечают исследователи.

Пылевое облако образуется от того, что ветер постоянно сметает с поверхности пустыни крошечные частицы песка и минеральных пород. Они вместе с восходящими потоками формируют над Сахарой сухую и горячую пыльную массу.

Пыльный воздушный слой находится на высоте от 1500 до 6000 метров над пустыней. Когда в него дуют сильные восточные ветры, пыль переносится на тысячи километров в западном направлении, к Карибскому морю и побережью Мексиканского залива. Ежегодно сотни миллионов тонн пыли летят через Атлантику, особенно интенсивно с июня по июль.